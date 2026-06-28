Денис Черейский вновь будет играть за новосибирский «Локомотив»

Блокирующий Денис Черейский перешел из санкт-петербургского «Зенита» в новосибирский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба сибирского волейбольного клуба.

Денис Черейский уже играл за новосибирских железнодорожников — в 2021—2023 годах. Вместе с «Локомотивом» игрок получал серебряные медали российского чемпионата в 2022 году и бронзовые — в 2023-м.

Один сезон (2023/2024) Денис Черейский выступал за другой сибирский волейбольный клуб — кемеровский «Кузбасс».

Валерий Лавский