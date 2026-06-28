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В Иркутской области планируют сбить ажиотаж на АЗС за две недели

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассчитывает на то, что ситуация на розничном рынке ГСМ в регионе стабилизируется в течение 10—14 дней. В том числе благодаря переговорам с компанией «Роснефть».

«“Роснефть” подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива для Иркутской области. Прорабатываем правовой механизм, чтобы компания смогла отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС»,— сообщил глава региона. По его данным, автомобили оперативных служб обеспечиваются топливом отдельно.

Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов говорил о том, что в городе бензин есть в наличии только у одной сети АЗС.

Валерий Лавский

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