Месси впервые с 2006 года остался в запасе на матч чемпионата мира

Аргентинец Лионель Месси не вошел в стартовый состав на матч против сборной Иордании в групповом этапе чемпионата мира по футболу. В последний раз подобное происходило 20 лет назад — на ЧМ-2006 он четырежды оставался на скамейке запасных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim Heitman / Reuters Фото: Tim Heitman / Reuters

На том турнире нападающий так и не появился на поле в стартовой встрече против Кот-д'Ивуара (2:1) и в четвертьфинале против сборной Германии (1:1, 3:5 — по пенальти). Еще дважды форвард выходил на замену: в игре группового этапа с Сербией и Черногорией (6:0) и в матче 1/8 финала против Мексики (2:1 д.в.).

Начиная с 2010 года Месси заменили лишь в двух матчах чемпионатов мира из 25. Первый случай произошел в 2014-м в финальном туре группового этапа против Нигерии (3:2), а второй — уже на текущем турнире в стартовой игре с Алжиром (3:0). В обоих играх тренер убирал форварда с поля во втором тайме.

Лионелю Месси 39 лет. Он является лучшим бомбардиром чемпионата мира — сейчас на счету аргентинца 18 голов на ЧМ.

Матч Аргентины и Иордании началась сегодня в 5:00 мск. К этому моменту сборная Аргентины ведет 2:0. Аргентинцы уже гарантировали себе место в play-off, набрав шесть очков в двух стартовых турах группы J. Следом за ними с тремя баллами идут Австрия и Алжир, а замыкает таблицу Иордания, у которой ноль очков.