В Венесуэле ребенка спасли из-под завалов спустя 70 часов после обрушения здания

Составлено ИИ-Ассистентъ

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет, при этом предыдущее сопоставимое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 1900 году. Власти Венесуэлы незамедлительно объявили чрезвычайное положение. Согласно данным Геологической службы США (USGS), существует 44%-я вероятность, что число жертв может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек, а экономический ущерб может достичь от 2% до 20% ВВП страны.

Венесуэла принимает международную помощь от нескольких стран, включая США, Панаму, Катар, Кубу, Никарагуа, Турцию, Иорданию, Колумбию, Барбадос, Великобританию, Бразилию, Мексику и Сальвадор. США мобилизовали экстренные ресурсы и выделили 150 млн долларов на помощь, из которых 50 млн предоставлены гуманитарным организациям, а 100 млн направлены в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Минфин США временно разрешил финансовые операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения, до 23 октября, что позволяет международным банковским структурам и гуманитарным миссиям переводить средства.

Разрушения затронули ключевую инфраструктуру: были повреждены аэропорт Каракаса, метро и железнодорожные линии города были приостановлены, чтобы облегчить спасательные работы. Серьезно пострадали жилые здания, многие из которых оказались неустойчивыми к сильным колебаниям, поскольку были построены в 1950-1960-х годах. В пострадавших районах наблюдаются перебои с доступом в интернет, при этом Starlink предоставит бесплатный доступ к своим услугам до 25 июля.