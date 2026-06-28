В Венесуэле ребенка спасли из-под завалов спустя 70 часов после обрушения здания
Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия землетрясений в Венесуэле, вызволили из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел под обломками рухнувшего здания 70 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Колумбии.
Ведомство поблагодарило отряд спасателей, в который входят сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии и пожарной службы Боготы. «Эта операция дарит надежду и укрепляет решимость продолжать поиски выживших»,— сообщила пресс-служба в соцсети X.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в минуту. Количество погибших превысило 1400 человек, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Пропавшими без вести числятся больше 68 тыс. человек. Разбор завалов еще продолжается.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет, при этом предыдущее сопоставимое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в 1900 году. Власти Венесуэлы незамедлительно объявили чрезвычайное положение. Согласно данным Геологической службы США (USGS), существует 44%-я вероятность, что число жертв может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек, а экономический ущерб может достичь от 2% до 20% ВВП страны.
Венесуэла принимает международную помощь от нескольких стран, включая США, Панаму, Катар, Кубу, Никарагуа, Турцию, Иорданию, Колумбию, Барбадос, Великобританию, Бразилию, Мексику и Сальвадор. США мобилизовали экстренные ресурсы и выделили 150 млн долларов на помощь, из которых 50 млн предоставлены гуманитарным организациям, а 100 млн направлены в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Минфин США временно разрешил финансовые операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения, до 23 октября, что позволяет международным банковским структурам и гуманитарным миссиям переводить средства.
Разрушения затронули ключевую инфраструктуру: были повреждены аэропорт Каракаса, метро и железнодорожные линии города были приостановлены, чтобы облегчить спасательные работы. Серьезно пострадали жилые здания, многие из которых оказались неустойчивыми к сильным колебаниям, поскольку были построены в 1950-1960-х годах. В пострадавших районах наблюдаются перебои с доступом в интернет, при этом Starlink предоставит бесплатный доступ к своим услугам до 25 июля.