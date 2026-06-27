Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании

Нападающий Райан Мендеш, капитан сборной Кабо-Верде на чемпионате мира, находится под следствием по подозрению в изнасиловании бразильской переводчицы. Об этом сообщает Globo.

Дело ведет полиция Новой Зеландии. Гражданка Бразилии была нанята федерацией футбола этой страны в качестве переводчицы и координатора африканской сборной на время товарищеских матчей FIFA Series, прошедших весной этого года. Бразильянка жила в отеле, где останавливалась команда, и находилась на круглосуточном дежурстве для помощи футболистам.

После одного из матчей девушку пригласили в комнату сборной. По словам пострадавшей, она шла туда по работе, но обнаружила, что команда устроила вечеринку. Почувствовав себя плохо, она вернулась в свой номер. Вскоре после этого она услышала стук в дверь и открыла ее — на пороге оказался Райан Мендеш.

По материалам дела, 36-летний футболист вошел в комнату и напал на нее. Бразильянка утверждает, что тот применил к ней физическое насилие — душил, бил и кусал, а по итогу изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Она также сообщила, что обращалась в Федерацию футбола Кабо-Верде, но не получила ответа. Полиция Новой Зеландии заявила, что расследование продолжается.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения отеля и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, проведенной три месяца назад. По итогам расследования полиция примет решение о предъявлении футболисту официального обвинения.

В мае пострадавшая и ее муж направили досудебные уведомления в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА, потребовав отстранить игрока от участия в чемпионате мира. Пара говорит, что ответа они так и не получили.

В ФИФА отказались комментировать расследование. Федерация футбола Кабо-Верде также не ответила на запросы журналистов.

Африканская сборная ранее заняла второе место в группе H на ЧМ-2026 и вышла в play-off, где сыграет против Аргентины в пятницу в Майами.