Нетаньяху решил баллотироваться на выборах в парламент Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет. Об этом сообщила правящая партия «Ликуд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

76-летний Биньямин Нетаньяху занимал пост премьера с 1996 по 1999 год, с 2009 по 2021 год и с 2022 года по настоящее время. Он находится у власти самый продолжительный срок в истории страны. Точная дата предстоящих выборов еще не определена, они должны пройти до 27 октября, пишет The Times of Israel. Израильские выборы станут первыми после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года.

Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, так как около 60% израильтян настроены против переизбрания господина Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, будет ли израильский премьер снова участвовать в выборах: «Я не знаю, у него была потрясающая карьера. Хочет ли он продолжать? Потому что, как вы понимаете, он премьер-министр военного времени».