Во Франции запустили петицию о введении «климатического отпуска» из-за жары

Французские зеленые предлагают ввести «климатический отпуск» на фоне аномальной жары, сообщает Le Figaro. Партия «Экологисты» запустила петицию с требованием разрешить работникам не выходить на работу до пяти дней в году без потери зарплаты в случае экстремальных погодных условий — жары, наводнений или пожаров. Как пояснила лидер партии Марин Тонделье, это касается как ситуаций, когда климат мешает добраться до офиса или делает условия труда невыносимыми, так и случаев закрытия школ из-за стихии, когда родителям не с кем оставить детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Идею позаимствовали в Испании, где правительство приняло в ноябре 2024 года соответствующий закон. «Климатические отпуска» официально вписали в трудовое законодательство, впервые привязав их именно к погодным условиям. Меру приняли после смертоносных наводнений в Валенсии месяцем ранее. Тогда в общей сложности погибло около 230 человек, многие из которых оказались заблокированы в своих автомобилях по дороге на работу.

Призывы к введению подобного отпуска во Франции звучат на фоне аномальной жары, сообщается о ряде смертельных случаев от перегрева или утопления. По данным Meteo-France, сегодня в 54 из 96 континентальных департаментов страны объявлен красный уровень опасности, что является рекордом, а в 35 департаментах — оранжевый.

Наблюдатели отмечают, что пока «климатические отпуска» — это только политическая инициатива, которая может столкнуться с сопротивлением работодателей и правительства.

Екатерина Наумова