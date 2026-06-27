Над регионами России сбили 124 беспилотника

Силы ПВО сбили 124 беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атаку отражали с 8:00 мск до 20:00 мск, указано в сообщении. Беспилотники перехватывали и уничтожали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В Ростовской области под удар попал военно-исторический музей «Самбекские высоты». 10 пострадавших доставили в больницу. Восьмерых выписали из медучреждения, состояние остальных оценивают как стабильное, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на 27 июня силы ПВО сбили 175 БПЛА над регионами России.