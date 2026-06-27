Силы ПВО за ночь сбили над Россией 175 БПЛА

В период с 20:00 мск 26 июня до 8:00 27 июня средствами ПВО перехватили и уничтожили 175 беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Калужской области уничтожены 18 БПЛА на окраине города Обнинска, а также над семью муниципальными округами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области уничтожили БПЛА и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в четырех районах региона. В Смоленской области сбито два дрона, в Тульской области — семь БПЛА, в обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.