Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выступил на митинге своих сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде. Он заявил, что в последний раз обращается к такому количеству людей в качестве президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич на митинге в Белграде (27 июня 2026 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Александр Вучич на митинге в Белграде (27 июня 2026 года)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Господин Вучич заявил, что на протяжении 14 лет работал в интересах жителей Сербии, и напомнил о словах политических оппонентов, которые говорили, что он никогда не покинет свой пост. «Они ошибаются, это мои последние дни на посту президента Сербии. Большое спасибо за вашу веру, и я говорю вам, что служил преданнее, чем вы думали»,— сказал Александр Вучич (цитата по PinkTV).

10 июня Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Он объявил, что может сделать это досрочно. О том, что господин Вучич не будет переизбираться, говорил и бывший вице-премьер республики Александр Вулин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия вступает в борьбу за нового президента».