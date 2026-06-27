Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выступил на митинге своих сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде. Он заявил, что в последний раз обращается к такому количеству людей в качестве президента.
Александр Вучич на митинге в Белграде (27 июня 2026 года)
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Господин Вучич заявил, что на протяжении 14 лет работал в интересах жителей Сербии, и напомнил о словах политических оппонентов, которые говорили, что он никогда не покинет свой пост. «Они ошибаются, это мои последние дни на посту президента Сербии. Большое спасибо за вашу веру, и я говорю вам, что служил преданнее, чем вы думали»,— сказал Александр Вучич (цитата по PinkTV).
10 июня Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Он объявил, что может сделать это досрочно. О том, что господин Вучич не будет переизбираться, говорил и бывший вице-премьер республики Александр Вулин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия вступает в борьбу за нового президента».
Президент Сербии Александр Вучич неоднократно говорил о возможности ухода с поста главы государства. Ранее, 10 июня 2026 года, он заявлял о планах подать в отставку с поста президента и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Сербии. В декабре 2025 года Вучич уже объявлял, что не пойдёт на третий президентский срок и не будет менять конституцию ради этого, однако готов стать премьером. Это решение он связывал с двумя условиями: обеспечением поддержки населения и собственным окончательным решением. Тогда же эксперты отмечали, что возможная рокировка позволит ему сохранить влияние, поскольку по конституции Сербии пост премьер-министра обладает большими полномочиями, чем пост президента.
В мае 2023 года Вучич покинул пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), предложив на эту должность Милоша Вучевича, который тогда занимал пост министра обороны. Вучич возглавлял СПП с 2012 года, а президентом является с 2017 года. Эти заявления и действия Вучича происходили на фоне массовых протестов в стране, которые начались в ноябре 2024 года и сопровождались требованиями отставки президента и проведения досрочных парламентских выборов. Сам Вучич обвинял Запад в попытках устроить «цветную революцию» в Сербии.