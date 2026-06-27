Армия Израиля получила приказ готовиться к долгому пребыванию на юге Ливана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии страны готовиться к долгому пребыванию в «зоне безопасности» на юге Ливана. Об этом он заявил в видеообращении.
«Премьер-министр (Нетаньяху.— "Ъ") и я дали указание Армии обороны Израиля подготовиться к длительному пребыванию в "зоне безопасности"»,— сказал господин Кац (цитата по AFP). Под «зоной безопасности» имеется в виду 10-километровый участок на юге Ливана, который контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Исраэль Кац подчеркнул, что израильские военные не будут передислоцироваться или выводить войска до тех пор, пока базирующаяся в Ливане «Хезболла» не будет разоружена. Разоружение группировки предусмотрено в рамочном соглашении Израиля и Ливана, которое стороны подписали в Вашингтоне при содействии США вечером 26 июня. На следующий день ЦАХАЛ ударила беспилотниками по району Набатия на юге Ливана. Под удар попал населенный пункт, находящийся за пределами зоны безопасности.
Решение Израиля продолжать военное присутствие на юге Ливана является продолжением долгосрочной политики безопасности страны, направленной на сдерживание ливанской шиитской группировки «Хезболла» (признана террористической организацией в РФ) и обеспечение безопасности своих северных границ. Израиль неоднократно заявлял, что не допустит возвращения «Хезболлы» на позиции у границы и готов использовать военные средства для создания буферной зоны, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что Израиль будет готов к полномасштабной войне в Ливане в случае серьезного нарушения режима прекращения огня.
Согласно прошлым договоренностям, основанным на резолюции Совбеза ООН 1701, южнее реки Литани (отделяющей юг Ливана от его центральной части) не должно быть никаких вооруженных группировок, включая «Хезболлу». Израильские власти выражают сомнения в способности ливанских военных полностью разоружить «Хезболлу» и предотвратить восстановление её военного потенциала, что и объясняет решение Израиля сохранить контроль над стратегическими высотами в регионе. Кроме того, существовала информация о том, что "Хезболла" пользовалась утечками информации из общей оперативной комнаты международных посредников, что позволяло ей сохранять оружейные схроны вблизи границы, что еще больше усиливает недоверие Израиля к способности ливанских властей контролировать ситуацию.
Интенсивность боевых действий между сторонами постоянно меняется, но Израиль заявляет о снижении ударов по Ливану по требованиям США, сосредоточившись на оборонительных операциях. Тем не менее, израильские военные продолжают наносить удары по объектам «Хезболлы», утверждая, что это необходимо для нейтрализации непосредственных угроз.