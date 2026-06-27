Армия Израиля получила приказ готовиться к долгому пребыванию на юге Ливана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии страны готовиться к долгому пребыванию в «зоне безопасности» на юге Ливана. Об этом он заявил в видеообращении.

«Премьер-министр (Нетаньяху.— "Ъ") и я дали указание Армии обороны Израиля подготовиться к длительному пребыванию в "зоне безопасности"»,— сказал господин Кац (цитата по AFP). Под «зоной безопасности» имеется в виду 10-километровый участок на юге Ливана, который контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Исраэль Кац подчеркнул, что израильские военные не будут передислоцироваться или выводить войска до тех пор, пока базирующаяся в Ливане «Хезболла» не будет разоружена. Разоружение группировки предусмотрено в рамочном соглашении Израиля и Ливана, которое стороны подписали в Вашингтоне при содействии США вечером 26 июня. На следующий день ЦАХАЛ ударила беспилотниками по району Набатия на юге Ливана. Под удар попал населенный пункт, находящийся за пределами зоны безопасности.