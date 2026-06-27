Израиль ударил беспилотниками по югу Ливана вскоре после подписания соглашения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар при помощи БПЛА по району Набатия на юге Ливана, сообщает Haaretz со ссылкой на ливанское государственное информагентство.

Удар пришелся по населенному пункту Набатия аль-Фаука. Он находится за пределами «зоны безопасности» на юге Ливана, которую контролирует ЦАХАЛ. Представители израильской армии заявили Reuters, что целью удара был человек, который «представлял угрозу». Других данных или доказательств этому приведено не было.

Вечером 26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, военные страны будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. При этом Израиль продолжит удерживать «желтую линию» на юге Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена, писал Axios.