Одна из госпитализированных сальмонеллезом в Астраханской области умерла
Число пострадавших после массового отравления в Астраханской области выросло до 14 человек, включая четырех детей. Одна женщина скончалась после госпитализации, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Предварительно, люди отравились рыбными котлетами из общепита. Организована проверка по признакам ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Все пострадавшие доставлены в инфекционный стационар с диагнозом сальмонеллез, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как контролируемое.
Статья 238 УК РФ, по которой организована проверка, предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По этой статье нередко возбуждаются уголовные дела после случаев массовых отравлений, в том числе связанных с продукцией общепита. Например, в Свердловской области следователи проводили проверку после отравления 24 человек роллами в Тавде, где также был обнаружен сальмонеллез. Аналогичные случаи массового отравления сальмонеллой регистрировались после еды из суши-бара в Усть-Илимске (14 пострадавших, включая 6 детей) и после употребления пищи в столовой студентами СПбГАСУ (51 случай кишечных инфекций).