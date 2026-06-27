Одна из госпитализированных сальмонеллезом в Астраханской области умерла

Составлено ИИ-Ассистентъ

Статья 238 УК РФ, по которой организована проверка, предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По этой статье нередко возбуждаются уголовные дела после случаев массовых отравлений, в том числе связанных с продукцией общепита. Например, в Свердловской области следователи проводили проверку после отравления 24 человек роллами в Тавде, где также был обнаружен сальмонеллез. Аналогичные случаи массового отравления сальмонеллой регистрировались после еды из суши-бара в Усть-Илимске (14 пострадавших, включая 6 детей) и после употребления пищи в столовой студентами СПбГАСУ (51 случай кишечных инфекций).