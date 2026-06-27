В Брянской области при ударе FPV-дрона по автомобилю погиб водитель

В Злынковском районе Брянской области FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный у магазина в деревне Петрянинка. В результате удара погиб местный житель, который находился за рулем машины, сообщил губернатор Егор Ковальчук в Telegram.

По его данным, после атаки также пострадала пассажирка. Женщину доставили в больницу, ее состояние не уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня в Брянской области в течение часа была объявлена ракетная опасность. О ее отмене губернатор сообщил в 16:40.