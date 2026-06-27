Ракетную опасность объявили в трех регионах России

Ракетная опасность объявлена сразу в нескольких регионах России. Сообщения об угрозе опубликовали губернаторы Липецкой и Воронежской областей, а также врио губернатора Брянской области.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения»,— написал глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, кладовой или ванной. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание.