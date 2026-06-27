Лидер «Хезболлы» назвал унижением рамочное соглашение Израиля и Ливана

Рамочное соглашение о приостановлении боевых действий между Израилем и Ливаном является унижением для ливанского народа, заявил лидер «Хезболлы» Наим Касем. По его словам, шиитская группировка продолжит вести боевые действия против Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Хезболлы» Наим Касем выступает перед своими сторонниками

Фото: Hussein Malla, AP Лидер «Хезболлы» Наим Касем выступает перед своими сторонниками

Фото: Hussein Malla, AP

«Мы не покидали поле боя в самых сложных обстоятельствах и не покинем его, ибо в этом благо и спасение»,— указано в заявлении Наима Касема. Он подчеркнул, что «Хезболла» продолжит «сдерживать израильскую оккупацию».

Накануне представители Израиля и Ливана при посредничестве США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение о приостановке боевых действий. Среди прочего в документе указано, что вооруженные силы Ливана возьмут на себя полную ответственность в «пилотных зонах»: этот пункт предполагает разоружение вооруженных группировок, в том числе «Хезболлы».

Лидер организации назвал соглашение унижением и отказом от суверенитета. «Это соглашение недействительно, и необходимо применять положения иранско-американского меморандума о взаимопонимании»,— написал Наим Касем. Он заявил, что «Хезболла» будет всеми силами добиваться соблюдения условий американо-иранского меморандума о приостановке боевых действий в Ливане.