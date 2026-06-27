Лидер «Хезболлы» назвал унижением рамочное соглашение Израиля и Ливана
Рамочное соглашение о приостановлении боевых действий между Израилем и Ливаном является унижением для ливанского народа, заявил лидер «Хезболлы» Наим Касем. По его словам, шиитская группировка продолжит вести боевые действия против Израиля.
Лидер «Хезболлы» Наим Касем выступает перед своими сторонниками
Фото: Hussein Malla, AP
«Мы не покидали поле боя в самых сложных обстоятельствах и не покинем его, ибо в этом благо и спасение»,— указано в заявлении Наима Касема. Он подчеркнул, что «Хезболла» продолжит «сдерживать израильскую оккупацию».
Накануне представители Израиля и Ливана при посредничестве США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение о приостановке боевых действий. Среди прочего в документе указано, что вооруженные силы Ливана возьмут на себя полную ответственность в «пилотных зонах»: этот пункт предполагает разоружение вооруженных группировок, в том числе «Хезболлы».
Лидер организации назвал соглашение унижением и отказом от суверенитета. «Это соглашение недействительно, и необходимо применять положения иранско-американского меморандума о взаимопонимании»,— написал Наим Касем. Он заявил, что «Хезболла» будет всеми силами добиваться соблюдения условий американо-иранского меморандума о приостановке боевых действий в Ливане.
Рамочное соглашение о приостановлении боевых действий между Израилем и Ливаном, о котором говорится в новости, является частью более широких попыток урегулирования конфликта в регионе, который продолжается десятилетиями. Так, еще 27 ноября 2024 года Израиль и Ливан подписали перемирие, а 3 июня 2026 года договорились о режиме прекращения огня при посредничестве США.
Однако «Хезболла», по заявлениям израильской стороны, использовала перемирие для перевооружения при поддержке Ирана. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что американо-иранская сделка может подорвать его право превентивно наносить удары по позициям «Хезболлы». Хотя Наим Касем заявил о необходимости применения иранско-американского меморандума о взаимопонимании, правительство Израиля опасается, что это соглашение может узаконить влияние Ирана в Ливане и ослабить позиции Израиля. США же, по сообщениям, готовы поддержать Израиль в его праве реагировать на атаки «Хезболлы» и не ожидают пассивного принятия ударов по своим войскам и гражданскому населению.