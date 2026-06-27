The Telegraph узнал о планах Германии ввести обязательную военную службу
Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 2027 году, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на представителей парламента страны. Бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тыс. к 2035 году, но опасается, что не сможет сделать этого исключительно за счет добровольцев.
Как пишет издание, Германия активно готовится противостоять «растущей угрозе со стороны России». Собеседники газеты в парламентском комитете по обороне и Христианско-демократическом союзе говорят, что страна будет вынуждена вернуться к обязательному призыву, если армия не сможет увеличить личный состав за счет добровольцев. Решение должны принять до 31 июля 2027 года.
Председатель комитета парламента по обороне Томас Ревекамп в разговоре с The Telegraph усомнился в том, что Бундесвер сможет привлечь еще 75 тыс. новобранцев исключительно за счет добровольного призыва. «Нам нужно будет очень серьезно обсудить, как мы достигнем этой амбициозной цели»,— сказал он.
Германия отменила обязательный призыв на военную службу в 2011 году. По словам господина Ревенкама, страна сменила оценку своей обороноспособности после начала российско-украинского конфликта. В конце 2025 года немецкое правительство обязало всех мужчин проходить анкетирование по закону о добровольной военной службе. В апреле 2026 года Бундесвер предоставил первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии, которая предполагает создание самой сильной сухопутной армии в Европе к 2039 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Германия встает на военные рельсы».
Введение обязательной военной службы в Германии является частью более широкой военной реформы, обусловленной изменением оценки угроз безопасности после российско-украинского конфликта. Германия активно стремится создать самую сильную армию в Европе к 2039 году, увеличив численность военнослужащих до 260 тысяч и резервистов до 200 тысяч человек. Министр обороны Борис Писториус назвал отмену обязательного призыва в 2011 году ошибкой и выступает за модернизацию бундесвера, призывая Германию быть готовой к войне к 2029 году.
Проект реформы министра обороны Писториуса, принятый Бундестагом в конце 2025 года, предполагает сохранение добровольной службы, но с возможностью введения обязательного призыва в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. Законопроект предусматривает обязательное анкетирование всех 18-летних мужчин и добровольное для женщин, а также медицинское обследование. Для привлечения добровольцев предлагаются различные льготы, такие как бесплатное получение водительских прав и скидки на образование. Однако инициатива вызвала протесты среди молодежи и критику со стороны оппозиционных партий.