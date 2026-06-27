The Telegraph узнал о планах Германии ввести обязательную военную службу

Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 2027 году, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на представителей парламента страны. Бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тыс. к 2035 году, но опасается, что не сможет сделать этого исключительно за счет добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Молодой человек участвует в тренировке на «дне открытых дверей» Бундесвера (июнь 2026 года) Фото: Leon Kuegeler / Reuters Посетители наблюдают за тренировкой военнослужащих на «дне открытых дверей» Бундесвера Фото: Leon Kuegeler / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Молодой человек участвует в тренировке на «дне открытых дверей» Бундесвера (июнь 2026 года) Фото: Leon Kuegeler / Reuters Посетители наблюдают за тренировкой военнослужащих на «дне открытых дверей» Бундесвера Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Как пишет издание, Германия активно готовится противостоять «растущей угрозе со стороны России». Собеседники газеты в парламентском комитете по обороне и Христианско-демократическом союзе говорят, что страна будет вынуждена вернуться к обязательному призыву, если армия не сможет увеличить личный состав за счет добровольцев. Решение должны принять до 31 июля 2027 года.

Председатель комитета парламента по обороне Томас Ревекамп в разговоре с The Telegraph усомнился в том, что Бундесвер сможет привлечь еще 75 тыс. новобранцев исключительно за счет добровольного призыва. «Нам нужно будет очень серьезно обсудить, как мы достигнем этой амбициозной цели»,— сказал он.

Германия отменила обязательный призыв на военную службу в 2011 году. По словам господина Ревенкама, страна сменила оценку своей обороноспособности после начала российско-украинского конфликта. В конце 2025 года немецкое правительство обязало всех мужчин проходить анкетирование по закону о добровольной военной службе. В апреле 2026 года Бундесвер предоставил первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии, которая предполагает создание самой сильной сухопутной армии в Европе к 2039 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия встает на военные рельсы».