В Московской области объявили режим беспилотной опасности

В Московской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Мах.

Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам и, при возможности, перейти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в машине, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

Кроме того, в сообщении напоминается о запрете на съемку беспилотников и работу систем ПВО.

Незадолго до этого московский аэропорт Домодедово заработал с ограничениями. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию. С начала суток на подлете к Москве сбили 11 беспилотников.