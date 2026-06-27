Аэропорт Домодедово заработал с ограничениями

В работу московского аэропорта Домодедово ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— указано в сообщении.

Ночью аналогичные ограничения вводились во Внукове. Аэропорт возобновил штатную работу в 4:21. С начала суток н аподлете к Москве силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ. В последний раз об уничтожении дронов мэр Сергей Собянин сообщал в 8 утра.