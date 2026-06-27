МЧС Тюменской области предупредило о грозах и граде 28 июня

Главное управление МЧС России по Тюменской области выпустило предупреждение о непогоде на территории региона 28 июня. По данным министерства, в воскресенье местами по югу Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем возможен град.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ветер в воскресенье будет южный, юго-западный, при грозе порывы до 20 м/с. По данным «Обь-Иртышского межрегионального территориального УГМС», ночью 28 июня в Тюменской области будет +13...+15°, днем — +25...+27°. В понедельник, 29 июня, днем прогнозируют сильный дождь, температура воздуха ночью — +14...+16°, днем поднимется до +19...+21°, возможны гроза и град. Ветер ожидается юго-западный — 7-12 м/с. Во вторник, 30 июня, ночью возможен дождь, днем без осадков, температура ночью — +12...+14°, днем — +22...+24°.