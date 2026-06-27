Пятеро курян вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись пятеро мирных курян. На белорусской границе их встретила российский омбудсмен Яна Лантратова. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди освобожденных трое мужчин из Кореневского района и одна женщина из Суджи, а также мирный житель, который пытался вывезти родственника из Суджанского района. «Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так»,— рассказал господин Хинштейн.

Глава региона добавил, что курян ждут в областном центре, где им окажут медицинскую и другую помощь, а также назначат положенные выплаты. Губернатор рассказал, что за все время с Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья. Однако остается неизвестным местонахождение 320 человек.

На этой неделе Яна Лантратова сообщала, что на Украине удерживаются пятеро жителей Курской области.

ВСУ зашли на территорию Курской области 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении региона. По словам Александра Хинштейна, за это время погибли 507 мирных жителей.

Алина Морозова