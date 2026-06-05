Хинштейн: из-за вторжения ВСУ в Курской области погибли 507 мирных жителей
При вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область погибли 507 мирных жителей. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн корреспондентам ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По словам главы региона, 446 из погибших находились в реестре жителей, утративших связь со своими близкими. «Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе», — отметил господин Хинштейн.
В начале года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что в результате украинского вторжения погибли 445 курян, еще 553 получили ранения.
Напомним, 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025 года, в ней приняли участие военнослужащие из КНДР. В феврале 2025-го власти региона запустили реестр курян, утративших связь с родственниками, для синхронизации сведений из разных источников о пропавших людях. По данным на 28 мая 2026 года, в списке значились более 2,1 тыс. жителей курского приграничья, 1,8 тыс. из них удалось найти.