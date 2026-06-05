Хинштейн: из-за вторжения ВСУ в Курской области погибли 507 мирных жителей

При вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область погибли 507 мирных жителей. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн корреспондентам ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам главы региона, 446 из погибших находились в реестре жителей, утративших связь со своими близкими. «Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе», — отметил господин Хинштейн.

В начале года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что в результате украинского вторжения погибли 445 курян, еще 553 получили ранения.

Напомним, 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025 года, в ней приняли участие военнослужащие из КНДР. В феврале 2025-го власти региона запустили реестр курян, утративших связь с родственниками, для синхронизации сведений из разных источников о пропавших людях. По данным на 28 мая 2026 года, в списке значились более 2,1 тыс. жителей курского приграничья, 1,8 тыс. из них удалось найти.

Алина Морозова