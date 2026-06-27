Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух истребителей МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, в результате которого, по данным Минобороны РФ, была уничтожена авиационная техника и элементы наземного обеспечения украинских сил.

В ведомстве сообщили, что удар был нанесен с применением беспилотников типа «Герань-4 Сикер». В результате, как утверждается, уничтожены два истребителя МиГ-29, а также средства их обеспечения, включая топливозаправщик и аэродромный подвижный агрегат.

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются Вооруженными силами Украины.