Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам инфраструктуры ВСУ
ВС РФ поразили места подготовки к запуску дальних беспилотников ВСУ
Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары также пришлись по складам с горючим и объектам, где велась подготовка к применению беспилотников дальнего действия. В операции были задействованы авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия.