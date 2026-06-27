Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам инфраструктуры ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары также пришлись по складам с горючим и объектам, где велась подготовка к применению беспилотников дальнего действия. В операции были задействованы авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия.