Мэр Екатеринбурга провел встречу с делегацией Белоруссии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с делегацией Белоруссии во главе с заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Андреем Стригельским. Стороны обсудили развитие сотрудничества между городами-побратимами. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, соглашение об установлении дружественных связей между Екатеринбургом и Минском было подписано в 2002 году, а четыре года назад сотрудничество получило статус побратимства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / екатеринбург.рф Фото: Анна Иванюк / екатеринбург.рф

По словам Алексея Орлова, за это время реализовано более 83 совместных проектов. Он отметил взаимодействие на уровне районов: Железнодорожный район Екатеринбурга сотрудничает с Первомайским районом Минска, Ленинский — с Московским, также действует соглашение между Чкаловским и Советским районами.

Мэр Екатеринбурга также напомнил, что в сентябре город примет Международный фестиваль молодежи, участниками которого станут около 10 тыс. человек из 190 стран, включая Белоруссию. Он предложил провести в Екатеринбурге «Молодежные дни Минска», отметив, что это может стать площадкой для новых совместных молодежных инициатив.

Андрей Стригельский отметил, что Екатеринбург и Минск связывают тесные многолетние экономические отношения. Он также отметил, что во время визита белорусская сторона планирует подписать соглашение с «Молодой гвардией Единой России», продолжить сотрудничество в сфере образования и проработать участие молодежи двух городов в совместных спортивных соревнованиях.