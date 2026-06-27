После атаки ВСУ на «Самбекские высоты» пострадали 11 человек

В результате атаки беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала»,— написал губернатор.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Девять человек госпитализировали, еще двое отказались от дальнейшего лечения в стационаре. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» расположен рядом с селом Самбек под Таганрогом и посвящен советским воинам, участвовавшим в боях в этом районе в годы Великой Отечественной войны.