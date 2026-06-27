Беспилотник ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом

На территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области зафиксировано попадание беспилотника. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь людям. Возгорания и детонации после удара не произошло.

Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» расположен в Неклиновском районе Ростовской области и был открыт в 2020 году. На его территории находятся музей, выставочный центр, мемориал «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», а также другие объекты, посвященные истории Великой Отечественной войны.