Беспилотник ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом
На территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области зафиксировано попадание беспилотника. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы, медики оказывают помощь людям. Возгорания и детонации после удара не произошло.
Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» расположен в Неклиновском районе Ростовской области и был открыт в 2020 году. На его территории находятся музей, выставочный центр, мемориал «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога», а также другие объекты, посвященные истории Великой Отечественной войны.
Инцидент с беспилотником в «Самбекских высотах» является частью серии атак БПЛА на Ростовскую область, которые губернатор Юрий Слюсарь регулярно упоминает в своем Telegram-канале. За последний год регион регулярно подвергался таким атакам, затрагивающим различные районы и города, включая Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Донецк. В большинстве случаев сообщалось об уничтожении БПЛА силами ПВО, зачастую без пострадавших на земле, хотя иногда фиксировались повреждения инфраструктуры или частных домов, а также случаи возгораний.
Зарегистрированы инциденты, когда атаки приводили к разрушениям, например, повреждения частных домовладений в результате падения обломков, перебои в электроснабжении, а также пожары на промышленных объектах или в лесничествах. В одном случае, в феврале 2025 года, беспилотники повредили 113 квартир в Ростове-на-Дону, а в другом, в июне 2026 года, один человек погиб и двое пострадали в Гуково. Пострадавшим жителям Ростовской области обещана выплата компенсаций.