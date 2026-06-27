При ракетной атаке на Волгоград погиб один человек

Число пострадавших при ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области выросло до 11 человек. Есть погибший, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

«В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего»,— рассказал губернатор.

Ведутся поиски еще одного сотрудника предприятия. Состояние двух госпитализированных оценивается как тяжелое.

Волгоград был атакован сегодня ночью. Изначально сообщалось о десяти пострадавших. Название предприятия неизвестно. Какими снарядами был атакован Волгоград, не уточняется — господин Бочаров говорил, что была отражена «атака высокоскоростных воздушных целей».