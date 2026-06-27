При ракетной атаке на Волгоград погиб один человек
Число пострадавших при ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области выросло до 11 человек. Есть погибший, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
«В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего»,— рассказал губернатор.
Ведутся поиски еще одного сотрудника предприятия. Состояние двух госпитализированных оценивается как тяжелое.
Волгоград был атакован сегодня ночью. Изначально сообщалось о десяти пострадавших. Название предприятия неизвестно. Какими снарядами был атакован Волгоград, не уточняется — господин Бочаров говорил, что была отражена «атака высокоскоростных воздушных целей».
Сегодняшняя атака в Волгограде, в результате которой погиб один человек и десять пострадали, не является первым подобным инцидентом. Региональная администрация регулярно сообщает о нападениях беспилотников, которые иногда приводят к повреждениям инфраструктуры и жертвам. Например, совсем недавно, в мае 2026 года, при атаке БПЛА на завод синтетического волокна в Волжском также погиб 60-летний мужчина и пострадали два человека. В конце 2025 года в результате удара БПЛА по жилому дому в Волгограде погиб 48-летний мужчина, а в Красноармейском районе начался пожар на территории промзоны.
Власти не всегда уточняют тип снарядов, используемых при атаках, но губернатор Андрей Бочаров упоминает об отражении «атаки высокоскоростных воздушных целей». В прошлом подобные инциденты приводили к временным ограничениям в работе аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности. В декабре 2024 года Минобороны РФ указывало, что Волгоградская область находится в зоне досягаемости дальнобойных ракет ATACMS, которыми Украина снабжают западные партнеры.