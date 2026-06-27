В Приморье арестованы трое фигурантов дела о похищении ребенка

По решению суда под арест отправлены трое фигурантов уголовного дела о похищении 11-летнего ребенка в Приморье. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Двое обвиняемых — 17-летние подростки. На суде все трое заявили, что хотели «проучить ребенка за его поведение», но «в содеянном раскаиваются». Прокуратура взяла дело на контроль. Ведомство также оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Инцидент произошел 24 июня. Мальчика насильственно поместили в машину и отвезли в сарай. Там они связали его скотчем и оставили одного. Ребенку удалось освободиться и сбежать. В ведомстве уточнили “Ъ”, что мотивом преступления стал конфликт ребенка с похитителями. Уголовное дело возбуждено по п. «а», «г» и «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).