В Приморье возбудили дело о похищении 11-летнего ребенка

Три молодых жителя Артема задержаны по подозрению в похищении 11-летнего мальчика. По версии следствия, 24 июня трое фигурантов насильственно поместили мальчика в автомобиль и отвезли в сарай. Там они связали его скотчем и оставили одного. Ребенку удалось освободиться и сбежать, говорится в сообщении следственного управления СКР по Приморью.

В ведомстве “Ъ” уточнили, что мотивом преступления стал конфликт мальчика с похитителями. «В сарае мальчик был менее часа, затем он развязался и сбежал»,— сообщил представитель следствия. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы»,— сказано в пресс-релизе.

В УМВД по Приморью уточнили, что, вернувшись домой, мальчик «сообщил о случившемся родителям, которые обратились с заявлением в полицию».

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «г» и «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц). В отношении задержанных по подозрению в похищении, двое из которых несовершеннолетние, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Чернышев, Владивосток