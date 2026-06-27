На Урале суд взыскал компенсацию в пользу девочки, которую избили три подростка

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал родителей трех несовершеннолетних выплатить компенсацию пострадавшей девочке после избиения во дворе жилого дома, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что инцидент произошел 10 января 2026 года: между подростками возник конфликт, переросший в драку, во время которой трое девушек нанесли удары четвертой. Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы. Девушки записывали нападение на камеру и выложили видео в сеть.

«Суд, принимая решение, учел единичный характер происшествия, незначительность причиненных повреждений, частичное признание исковых требований ответчиками, их готовность возместить ущерб, а также наличие вины самой пострадавшей в возникновении конфликта. Иск был удовлетворен частично»,— прокомментировали в пресс-службе судов Свердловской области.

В ходе разбирательства суд определил размер компенсации морального вреда с каждого из ответчиков через их законных представителей — от 2,5 до 5 тыс. руб. в зависимости от степени участия.