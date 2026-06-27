Сикорский назвал ошибкой лишение Зеленского польского ордена

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Господин Сикорский назвал этот шаг ошибочным.

В интервью телеканалу TVN24 министр раскритиковал решение украинских властей присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название в честь «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Однако, по словам Радослава Сикорского, реакция Варшавы была несоразмерной. Он также убежден, что подобные шаги усложняют политический диалог между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский был награжден польским орденом в 2023 году по указу предыдущего президента Польши Анджея Дуды. Кароль Навроцкий объяснил, что для поляков повстанческая армия остается структурой, виновной в преступлениях против мирных польских граждан в годы Второй мировой войны. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказались от государственных польских наград.