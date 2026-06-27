Сикорский назвал ошибкой лишение Зеленского польского ордена
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Господин Сикорский назвал этот шаг ошибочным.
В интервью телеканалу TVN24 министр раскритиковал решение украинских властей присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название в честь «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Однако, по словам Радослава Сикорского, реакция Варшавы была несоразмерной. Он также убежден, что подобные шаги усложняют политический диалог между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский был награжден польским орденом в 2023 году по указу предыдущего президента Польши Анджея Дуды. Кароль Навроцкий объяснил, что для поляков повстанческая армия остается структурой, виновной в преступлениях против мирных польских граждан в годы Второй мировой войны. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказались от государственных польских наград.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, назвал ошибкой решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла, при этом сам он критиковал украинские власти за присвоение подразделению Сил специальных операций названия в честь «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена). Сикорский уверен, что подобные действия усложняют политический диалог между странами, и считает реакцию Варшавы несоразмерной. Премьер-министр Польши Дональд Туск также полагает, что конфликт между Варшавой и Киевом может привести к серьезным политическим, репутационным и экономическим потерям, и называет ситуацию «ошибкой хуже преступления».