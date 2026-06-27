Гидрометцентр предупредил о жаре в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется потепление: по будням температура будет достигать 30 градусов. К выходным снова ожидается небольшое похолодание, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

29 июня максимальная температура в Москве составит 25–27°С, в Подмосковье — 22–27°С. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах по области будет гроза. 30 июня будет 25–30°С. 1 июля ожидается 23–28°С, 2 июля температура сохранится на том же уровне, а в пятницу немного похолодает до 20–25°С. Практически каждый день прогнозируется кратковременный дождь. Госпожа Макарова добавила, что все эти показатели на два-три градуса превышают норму.

В столице сегодня прогнозируется 21–23°C (по области 18–23°C). Рекордная жара была зафиксирована в Москве в середине июня.