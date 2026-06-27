1,5 тысячи единиц оружия изъяла за полгода Росгвардия у свердловчан

Сотрудники Росгвардии в Свердловской области с начала года изъяли у жителей региона около 1,5 тыс. единиц огнестрельного оружия из-за нарушений правил его хранения и использования. По данным пресс-службы свердловской Росгвардии, изъятые и сданные на уничтожение единицы после соблюдения всех процедур становятся собственностью государства, а затем (если собственник не предпринял мер к возврату изъятого оружия) передаются в воинские части для участия в специальной военной операции. Так, регион передал около 1,6 тыс. единиц оружия и более 20 тыс. патронов (730 единиц оружия — с начала этого года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным Росгвардии, владелец может проверить сроки действия документов через личный кабинет на Едином портале государственных услуг или в системе ГИС ФПКО. При обнаружении бесхозных предметов необходимо сообщить об этом по номеру 112, не прикасаясь к находке. В случае утраты или кражи оружия владелец обязан сообщить об этом правоохранительным органам в течение 24 часов. «Это критически важно для организации розыска и предотвращения использования оружия в преступных целях»,— подчеркивают сотрудники ведомства.

За утрату оружия владельцу грозит штраф от 5 до 10 тыс. руб. или лишение права на хранение сроком до трех лет; в случае тяжких последствий возможна уголовная ответственность. За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия предусмотрена выплата вознаграждения от 4 тыс. руб.