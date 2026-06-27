При ударе ВСУ по Горловке погибла женщина

При атаке БПЛА по Горловке в Донецкой народной республике пострадала женщина. Еще одна мирная жительница погибла, сообщил глава города Иван Приходько.

Атаке подвергся Центрально-Городской район. В этом же районе поврежден жилой дом. Господин Приходько опубликовал фото с места ЧП, на котором видно разрушенное здание и возникший на его территории пожар.

22 июня беспилотник ударил по автобусу в Калининском районе Горловки, в результате пострадали 17 человек. 24 июня два человека погибли при ударе БПЛА по городу.