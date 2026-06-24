Два человека погибли при ударе БПЛА в Горловке
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку в ДНР погибли два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Господин Приходько уточнил, что удар был нанесен по Калининскому району. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
22 июня беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Калининском районе Горловки.
Пострадали 18 человек. Среди них — 17-летний подросток.
Атаки беспилотников на различные города и регионы России часто приводят к человеческим жертвам и повреждению инфраструктуры. Зафиксированы случаи гибели мирных жителей, в том числе детей, а также многочисленные ранения. Среди последствий таких атак — повреждение жилых домов, автомобилей и общественных зданий, что часто приводит к необходимости проведения восстановительных работ и введению режимов ЧС. Местные власти обычно оказывают компенсационную помощь пострадавшим и семьям погибших. Такие атаки могут также приводить к временному отключению электроэнергии и приостановке движения общественного транспорта.