Уральский полпред и губернаторы поздравили жителей УрФО с Днем молодежи

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернаторы поздравили молодых уральцев с Днем молодежи, который в России отмечают в последнюю субботу июня. «Молодежь Уральского федерального округа — смелая, креативная, умная, трудолюбивая, отзывчивая и патриотичная. Ребята добиваются успехов на любом поприще: в работе, учебе, семье, спорте и творчестве»,— написал у себя в социальных сетях Артем Жога.

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Полпред напомнил, что в сентябре этого года на Урале пройдет Международный фестиваль молодежи и в Екатеринбург приедет около 10 тыс. гостей. «В Екатеринбург приедут активисты из 190 стран. Покажем и докажем: Урал – место, где идеи становятся реальностью. Свердловская область сегодня – территория возможностей»,— присоединился к поздравлению губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава Тюменской области Александр Моор пожелал молодому поколению энергии для новых побед, вдохновения для творческих проектов и сил для воплощения смелых замыслов. «Не бойтесь ставить амбициозные цели и идти к ним. Знайте: регион поддерживает ваши инициативы и верит в ваш потенциал»,— написал господин Моор.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук рассказал, что молодежь Югры развивает науку региона и «вкладывает душу в свою работу». «В каждом из вас – отражение силы и характера Югры»,— написал Руслан Кухарук.