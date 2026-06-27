Бельгийцы набили разницу

Из группы G в play-off чемпионата мира по футболу вышли сборные Бельгии и Египта. Бельгийская команда разгромила новозеландцев — 5:1, что позволило ей занять первое место по лучшей разнице мячей. Египтяне, сыграв вничью с иранцами — 1:1, стали вторыми и уже знают своего соперника по 1/16 финала — им будет сборная Австралии. Иранская команда закончила групповой турнир на третьем месте с тремя баллами, но тоже еще может попасть в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между командами Египта и Ирана Фото: Matthew Childs / Reuters Момент матча сборных Бельгии и Новой Зеландии Фото: AP / Abbie Parr Следующая фотография 1 / 2 Момент матча между командами Египта и Ирана Фото: Matthew Childs / Reuters Момент матча сборных Бельгии и Новой Зеландии Фото: AP / Abbie Parr

В группе G перед заключительным туром лидировала сборная Египта с четырьмя очками. По два очка было у иранцев и бельгийцев, а у новозеландцев — одно. Египтяне уже в любом случае обеспечили себе участие в play-off, тогда как остальные находились в подвешенном состоянии.

Ситуация была напряженная, а тут еще масла в огонь подлили организаторы чемпионата, не придумавшие ничего лучше, чем анонсировать акцию в поддержку ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) во время матча Египет—Иран в американском Сиэтле.

Матч оказался под угрозой срыва, так как руководство обеих сборных выразило протест и потребовало отменить это мероприятие, противоречащее культурным и религиозным ценностям их стран.

Инициативу, изначально исходившую от городских властей Сиэтла, одобрила Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA), которая заявила, что, дескать, приветствует сторонников всех сексуальных ориентаций и подобные акции соответствуют кодексу поведения на стадионах. А министр спорта Ирана Ахмад Доньямали уведомил FIFA, что команда будет вынуждена немедленно покинуть поле, если столкнется с проявлениями оскорбительных политических и социальных идей.

«Мы ожидаем, что организаторы возьмут на себя полную ответственность за то, чтобы игра проходила в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций»,— процитировал Ахмада Доньямали Pitch Wire в соцсети Х. Сборная Египта, по информации инсайдеров, также была готова уйти с поля.

Между тем иранская делегация и так чувствовала себя на чемпионате мира, мягко говоря, некомфортно. Власти США ограничили время ее пребывания в стране, поэтому ей пришлось прилетать из Мексики и улетать обратно фактически в день матчей. В связи с этим у команды Амира Галенои была скомкана подготовка к играм. К тому же некоторым руководителям и сотрудникам сборной вообще не дали разрешения на въезд в США. По словам главного тренера иранцев, такое несправедливое отношение повлияло и на результат. Хотя третья ничья подряд позволяла рассчитывать им на участие в play-off.

Уже на пятой минуте вперед вышла сборная Египта. После того как иранцы заблокировали удар ее главной звезды Мохамеда Салаха, в игру вмешался голкипер Алиреза Бейранванд и отбросил мяч прямо на Махмуда Сабера, который добил его в сетку сквозь вратаря и пытавшихся подстраховать его защитников.

Однако тут же главная иранская звезда Мехди Тареми заработал пенальти, опередив замешкавшегося с выносом из своей штрафной площади центрбека Мохаммеда Абдельмонема. Естественно, сам Тареми его исполнял и не сумел пробить Мостафу Шобейра.

Вскоре голкипер египтян спас и после удара Милада Мохаммади, известного у нас по выступлениям за грозненский «Ахмат», но Рамин Резаэян подоспел на добивание к дальней штанге и сравнял счет на 14-й минуте.

Вообще, матч получился достаточно ярким и без радужных цветов, которых в итоге не было видно на трибунах. Даже удивительно, что и голов болельщики больше не увидели.

Уже в компенсированное время иранцы, которые много терпели в обороне, сдерживая атаки египтян, вроде бы дождались своего шанса, когда защитник Шоджа Халилзаде на стандарте затолкал мяч в сетку, воспользовавшись тем, что Шобейр ошибся на выходе. От разрывавшего его счастья 37-летний ветеран сорвал с себя футболку и понесся к скамейке запасных, где неистовствовали его партнеры, но пока подопечные Галенои праздновали взятие ворот, на VAR прочертили офсайдные линии и отменили гол, зафиксировав положение вне игры.

Так что Халилзаде получил только желтую карточку. Причем потом у сборной Ирана было еще два момента, когда победу ей могли принести Резаэян и Саид Эззатоллахи, в прошлом тоже поигравший в Российской премьер-лиге. Ничья 1:1 оставила ее на третьем месте, тем не менее с тремя очками и нулевой разницей мячей (3:3) она вполне может пролезть в play-off. Египтяне с пятью баллами стали вторыми.

Матчу между сборными Новой Зеландии и Бельгии ничего не угрожало. Им угрожал только вылет из турнира.

Хотя казалось, что бельгийцы-то должны были спокойно выходить из такой группы. Но у них возникли большие проблемы в атаке, и в двух предыдущих турах сами они не смогли забить ни одного гола. Это сделал только защитник египтян Мохамед Хани, срезавший мяч в собственные ворота, когда его напугал одним своим видом огромный Ромелу Лукаку. И вообще у подопечных французского специалиста Руди Гарсии наблюдался кризис идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новозеландцы забивают гол в ворота сборной Бельгии Фото: AP Момент матча между командами Египта и Ирана Фото: Carlos Barria / Reuters Момент матча сборных Бельгии и Новой Зеландии Фото: Agustin Marcarian / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Новозеландцы забивают гол в ворота сборной Бельгии Фото: AP Момент матча между командами Египта и Ирана Фото: Carlos Barria / Reuters Момент матча сборных Бельгии и Новой Зеландии Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Впрочем, в противостоянии с новозеландцами от них ничего сверхъестественного не требовалось. Надо было просто реализовать такое же огромное, как Лукаку, преимущество в классе. В первом тайме бельгийцы превзошли соперника по ударам 15:0. Правда, в створ они попали лишь четыре раза, а забили лишь однажды, когда Леандро Троссард на 28-й минуте проявил расторопность на угловом, подкараулил отскок от Тима Пэйна и с двух метров послал мяч в пустые ворота. Не хватало, чтобы и он еще промахнулся в такой ситуации. Но в целом реализация атак у сборной Бельгии, конечно, по-прежнему хромала.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, ей нужен был хотя бы еще один гол, и Троссард на 50-й минуте оформил дубль, а заодно и путевку в play-off. Стало ясно, что с 0:2 новозеландцам уже не отыграться, а тем более не победить. Элайджа Джаст попробовал сократить разницу, но голкипер Тибо Куртуа парировал его удар.

Зато бельгийцы на 67-й минуте усилиями Кевина Де Брёйне увеличили разницу, которая имела значение при распределении мест в группе. В режиме реального времени они обогнали египтян и поднялись на первую строчку. На 84-й минуте Джаст все-таки огорчил Куртуа, но на 86-й Лукаку, только появившись на поле, головой замкнул навес Николаса Раскина и вернул первенство своей команде, а Алексис Салемакерс на 94-й установил окончательный результат — 5:1.

Бельгийцы набрали пять очков и опередили сборную Египта по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей (6:2 против 5:3). Их соперником в 1/16 финала будет команда из числа тех, которые займут третье место по итогам группового этапа, но и египтянам достался неплохой вариант — Австралия.

Александр Ильин