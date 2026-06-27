Трамп рассчитывает на суровый приговор своему экс-советнику Болтону
Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона «глупым и некомпетентным». Господин Трамп выразил надежду, что экс-чиновнику вынесут суровый приговор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.
«Джон Болтон, крайне глупый, неуравновешенный и некомпетентный бывший представитель Соединенных Штатов... Он ужасный человек, безумец, который хотел только сеять смуту и войны и который безответственно сеял смерть и разрушения, куда бы ни пошел. Надеюсь, с ним обойдутся сурово!» — прокомментировал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.
Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год. Расследование в отношении него началось в 2020 году. В октябре 2025 года господину Болтону предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией и передаче ее третьим лицам по 18 пунктам. Экс-советник признал вину. В рамках соглашения с Минюстом США прокуратура снимет с него 17 пунктов обвинения. Он также выплатит штраф в размере $2,2 млн.
Расследование в отношении Джона Болтона началось в 2020 году, после публикации его мемуаров «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме». Администрация Дональда Трампа пыталась помешать выходу книги из-за предположительно содержащейся в ней секретной информации, которая, по мнению Минюста США, могла нанести ущерб национальной безопасности. Сам Болтон настаивал, что книга согласовывалась с властями, а секретных данных в ней нет, связывая обвинения со своей критикой Трампа.
В августе 2025 года (по данным на сентябрь 2025) агенты ФБР проводили обыски в офисе и доме Джона Болтона, где были обнаружены секретные документы. Среди них находились материалы, касающиеся оружия массового поражения, представительства США при ООН и стратегических коммуникаций правительства. ФБР подозревало Болтона в передаче совершенно секретной информации через личные онлайн-аккаунты и хранении документов дома, что является нарушением федерального закона. Признание вины Болтоном в незаконном хранении секретных данных произошло в рамках соглашения с Минюстом США, что позволило снять 17 из 18 пунктов обвинения. При Джо Байдене следственные действия по делу Болтона были приостановлены, но возобновились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.