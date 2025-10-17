Дональд Трамп не оценил критичное мышление экс-советника

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией и передаче ее третьим лицам. В ответ Джон Болтон — ярый критик президента США — обвинил главу Белого дома в попытке запугать своих оппонентов и бороться с конкурентами руками Минюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (слева) по пути из дома в суд, 17 октября

Фото: Nathan Howard / Reuters Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон (слева) по пути из дома в суд, 17 октября

Федеральный суд присяжных в Мэриленде предъявил обвинение Джону Болтону 17 октября. Обвинительное заключение состоит из 18 пунктов: восемь из них касаются передачи секретной информации третьим лицам, десять — незаконного хранения документов с грифом «секретно». За каждый эпизод ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование в отношении Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, началось еще в 2020 году. В июне того года была опубликована книга его воспоминаний «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме». Администрация Дональда Трампа, который тогда завершал свой первый президентский срок, пыталась всячески помешать публикации книги из-за того, что там якобы содержится секретная информация. Как утверждал тогда Минюст США, мемуары Джона Болтона могут нанести ущерб национальной безопасности страны и должны были быть согласованы с властями перед публикацией.

И это было сделано: как подчеркнули ныне адвокаты американского чиновника, содержание книги действительно неоднократно согласовывалось, а секретные данные не были упомянуты. Поэтому реальной причиной обвинений, по дружному мнению защитников Болтона, стала его критика в отношении бывшего начальника и не самые приятные подробности о нем.

В «Комнате, где все случилось» Джон Болтон, в частности, писал, что Дональд Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы получить поддержку «фермерских штатов» на будущих президентских выборах.

В мемуарах также упоминалось, как господин Трамп использовал заморозку военной помощи Украине, чтобы добиться от украинских властей компромата на Хантера Байдена.

Расследование по этому делу было прекращено при администрации Джо Байдена в 2021 году. Однако в том же году возникла другая проблема. Представитель Джона Болтона обратился в ФБР и сообщил, что его электронная почта была взломана организацией, предположительно связанной с правительством Ирана. При этом он не стал уточнять, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации.

Как считают прокуроры, с 2018 года Джон Болтон поделился с двумя своими родственниками более тысячей страниц записей, похожих на дневниковые, в которых рассказывал о работе в Белом доме. По утверждению обвинения, в этих сообщениях содержалась и секретная информация, полученная им на встречах с представителями правительства, брифингах разведки или на переговорах с иностранными лидерами.

В материалах, как сообщается, была информация об «иностранных противниках», методах сбора разведданных, подробные сведения о тайных операциях США.

Согласно описи ФБР, составленной по итогам обысков в августе, в офисе Джона Болтона обнаружили документы, касающиеся оружия массового поражения, деятельности представительства США при ООН и стратегической коммуникации американского правительства.

«Расследование ФБР показало, что Джон Болтон, предположительно, передавал совершенно секретную информацию, используя личные онлайн-аккаунты, и хранил указанные документы у себя дома, что является прямым нарушением федерального закона»,— заявил директор ФБР Кэш Патель.

Адвокат Эбб Лоуэлл заявил, что обвинения основаны на фрагментах личных дневников Джона Болтона, которые он вел на протяжении своей 45-летней карьеры. По словам защитника, у этих записей нет грифа секретности, они доступны только ближайшим родственникам, а об их наличии ФБР известно еще с 2021 года. «Как и многие государственные служащие, на протяжении всей истории Болтон вел дневники — это не преступление», — подчеркнул адвокат.

Джон Болтон же и вовсе заявил, что выдвинутые против него обвинения — следствие попытки Дональда Трампа использовать Минюст как инструмент для избавления от конкурентов.

«Эти обвинения связаны не только с его вниманием ко мне или моим дневникам, но и с его активными попытками запугать оппонентов, чтобы гарантировать, что только он один будет определять, что говорить о его действиях», — сказал он.

Отметим, что Джон Болтон стал третьим за последний месяц противником Дональда Трампа, который оказался в центре судебного разбирательства. В начале октября Минюст США предъявил обвинение генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс в мошенничестве и предоставлении заведомо ложной информации банковской организации. В 2022-м она добилась признания господина Трампа виновным в преувеличении своего состояния в отчетностях Trump Organization (в этом году штраф отменили). А в конце сентября обвинения в даче ложных показаний Конгрессу предъявили бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Будучи давним критиком Дональда Трампа, в 2020 году он давал показания о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп.

Между тем глава Белого дома не стал подробно комментировать предъявление обвинений своему бывшему советнику. «Он, знаете ли, плохой человек», — только и заметил президент США на пресс-конференции.

Ранее, впрочем, президент Трамп объяснял, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за значительных разногласий по многим вопросам. Болтон выступал за максимально жесткий подход к России, КНДР, Ирану и по афганской проблеме, расходясь во взглядах с самим президентом или другими членами правительства. А после своего ухода с поста, который, как утверждал сам Болтон, стал его личной инициативой, он превратился в одного из самых ярых критиков Дональда Трампа, прежде всего из-за его внешнеполитических решений.

Лусине Баласян