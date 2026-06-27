Египет сыграл вничью с Ираном на ЧМ-2026
Сборные Египта и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. По итогам встречи положение в группе G: Бельгия (5 очков в 3 матчах), Египет (5; 3), Иран (3; 3), Новая Зеландия (1; 3).
Иранцы забивают гол в ворота египтян
Фото: Matthew Childs / Reuters
У сборной Египта мяч забил Махмуд Сабер (на 5-й минуте). У иранцев отличился Рамин Резаэян (14). На 11-й минуте египетский вратарь Мустафа Шубейр отбил пенальти нападающего сборной Ирана Мехди Тареми.
Игра прошла в Сиэтле. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Египет прошел в play-off со второго места в группе, его следующим соперником будет Австралия. В 1/16 финала также вышла Бельгия. Иранцы также сохраняют шансы на выход в play-off.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые проходит с участием 48 сборных и включает 104 матча. Турнир начался 11 июня и продлится до 19 июля. Матч открытия состоялся на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет в американском штате Нью-Джерси на стадионе «Метлайф Стэдиум». Крупные сети отелей в Египте и Турции подготовились к чемпионату мира, оснастив специальные зоны для просмотра матчей, предлагая выгодный курс валюты и систему «все включено» для футбольных фанатов. Узбекская сборная впервые участвует в чемпионате, что вызвало интерес у болельщиков.
Жеребьевка групп Чемпионата мира прошла 5 декабря 2025 года в Вашингтоне. Групповой этап, который проходит с 11 по 27 июня, определяет 32 участника плей-офф. В их число входят команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших команд среди занявших третье место. Ранее к участию в турнире уже квалифицировались 39 сборных.