Бельгия обыграла Новую Зеландию со счетом 5:1 на ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла команду Новой Зеландии со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Бельгия с пятью очками лидирует в группе G. На втором месте Египет (5 очков в 3 матчах), далее следуют Иран (3; 3) и Новая Зеландия (1; 3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной Бельгии Леандро Троссард и Максим де Кёйпер

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters Игроки сборной Бельгии Леандро Троссард и Максим де Кёйпер

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

В составе победителей дубль оформил Леандро Троссард (на 28-й и 50-й минутах), также голы забили Кевин Де Брейне (66), Ромелу Лукаку (86) и Алексис Салемакерс (90+4). У новозеландцев отличился Элайджа Джаст (84). В первом тайме после вмешательства видеоассистентов рефери отменили пенальти в ворота сборной Новой Зеландии, назначенный за игру рукой защитника Финна Сёрмана.

Игра прошла в Ванкувере. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.