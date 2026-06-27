Бельгия обыграла Новую Зеландию со счетом 5:1 на ЧМ-2026
Сборная Бельгии обыграла команду Новой Зеландии со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Бельгия с пятью очками лидирует в группе G. На втором месте Египет (5 очков в 3 матчах), далее следуют Иран (3; 3) и Новая Зеландия (1; 3).
Игроки сборной Бельгии Леандро Троссард и Максим де Кёйпер
Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters
В составе победителей дубль оформил Леандро Троссард (на 28-й и 50-й минутах), также голы забили Кевин Де Брейне (66), Ромелу Лукаку (86) и Алексис Салемакерс (90+4). У новозеландцев отличился Элайджа Джаст (84). В первом тайме после вмешательства видеоассистентов рефери отменили пенальти в ворота сборной Новой Зеландии, назначенный за игру рукой защитника Финна Сёрмана.
Игра прошла в Ванкувере. Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Чемпионат мира по футболу 2026 года, где Бельгия обыграла Новую Зеландию, проводится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это первый турнир, в котором участвуют 48 сборных, разбитых на 12 групп по четыре команды. Всего запланировано 104 матча.
Жеребьевка групп проходила 5 декабря 2025 года в Вашингтоне. Группа G, в которой играют Бельгия, Новая Зеландия, Египет и Иран, была сформирована именно тогда.
Права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в России приобрел холдинг «Газпром-медиа», и трансляции будут идти на телеканалах семейства «Матч».