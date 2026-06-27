FT: Apple лоббирует покупку чипов у компании из черного списка Пентагона
Компания Apple пытается добиться у Белого дома разрешения на покупку чипов памяти у китайской компании CXMT, которая находится в черном списке Пентагона, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Для этого производитель iPhone развернул лоббистскую кампанию — корпорация ведет переговоры в Министерстве торговли США и обращается к другим высоким чиновникам в Белом доме.
Юридически Apple не запрещено покупать чипы у CXMT, однако этот шаг может вызвать жесткую реакцию Вашингтона. Нынешний госсекретарь США Марко Рубио еще в 2022 году, будучи главным республиканцем в Комитете по разведке Сената, предупреждал, что в случае подобного сотрудничества Apple «подвергнется такой проверке со стороны федерального правительства, какой еще никогда не видела».
Таким образом техногигант пытается справиться с финансовым давлением, возникшим из-за резкого роста цен на компоненты. В четверг Apple была вынуждена повысить стоимость MacBook и iPad, что привело к обвалу ее рыночной капитализации на $263 млрд — это второе по величине однодневное падение в истории компании. В Apple объяснили решение переложить издержки на потребителей «неприемлемо высокими» ценами на память.
Лоббистская кампания началась после визита президента США Дональда Трампа в Китай. Источники FT отмечают, что пока неясно, сможет ли Apple получить какие-либо гарантии от администрации президента.
CXMT — это крупнейший в стране разработчик и производитель чипов памяти DRAM. Черный список Пентагона, о котором идет речь, называется «1260H». Власти США вносят туда компании, которые связаны с военно-промышленным комплексом КНР.
Включение в перечень не влечет за собой автоматических санкций, но накладывает серьезные ограничения. В частности, Пентагону запрещено напрямую подписывать контракты с фигурантами списка, а с 2027 года запрет распространится и на закупку их товаров или услуг через посредников.
Попытки Apple (американская транснациональная технологическая корпорация) добиться разрешения на покупку чипов у китайской CXMT через лоббирование в Белом доме происходят на фоне общей напряженности между США и Китаем (Китайская Народная Республика) в сфере технологий. Администрация США ранее уже вводила ограничения на поставки в Китай оборудования для производства чипов и передовых полупроводников для ИИ, а также расширяла черный список китайских компаний, обвиняемых в связях с военно-промышленным комплексом КНР. В частности, Министерство торговли США отозвало разрешение у производителей, таких как TSMC, на ввоз американского оборудования для чипов в Китай. Подобные действия Вашингтона направлены на ограничение доступа Китая к передовым технологиям, в том числе используемым в военных целях.
Эти ограничения заставляют американские компании, включая Apple, искать способы перестройки производственных цепочек. Например, Apple уже предпринимает попытки переноса мест сборки iPhone из Китая в Индию. Кроме того, китайские власти также ужесточают регулирование в сфере кибербезопасности, что приводит к использованию полностью разделенных цифровых экосистем международными компаниями, работающими в Китае. Все это происходит на фоне торговых войн, начатых ещё при бывшем президенте США Дональде Трампе, который угрожал Apple (американская транснациональная технологическая корпорация) пошлинами, если компания не перенесет производство в Штаты, и его администрация вводила тарифы на чипы, которые могли ударить по Apple (американская транснациональная технологическая корпорация).