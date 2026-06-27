FT: Apple лоббирует покупку чипов у компании из черного списка Пентагона

Компания Apple пытается добиться у Белого дома разрешения на покупку чипов памяти у китайской компании CXMT, которая находится в черном списке Пентагона, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Для этого производитель iPhone развернул лоббистскую кампанию — корпорация ведет переговоры в Министерстве торговли США и обращается к другим высоким чиновникам в Белом доме.

Юридически Apple не запрещено покупать чипы у CXMT, однако этот шаг может вызвать жесткую реакцию Вашингтона. Нынешний госсекретарь США Марко Рубио еще в 2022 году, будучи главным республиканцем в Комитете по разведке Сената, предупреждал, что в случае подобного сотрудничества Apple «подвергнется такой проверке со стороны федерального правительства, какой еще никогда не видела».

Таким образом техногигант пытается справиться с финансовым давлением, возникшим из-за резкого роста цен на компоненты. В четверг Apple была вынуждена повысить стоимость MacBook и iPad, что привело к обвалу ее рыночной капитализации на $263 млрд — это второе по величине однодневное падение в истории компании. В Apple объяснили решение переложить издержки на потребителей «неприемлемо высокими» ценами на память.

Лоббистская кампания началась после визита президента США Дональда Трампа в Китай. Источники FT отмечают, что пока неясно, сможет ли Apple получить какие-либо гарантии от администрации президента.

CXMT — это крупнейший в стране разработчик и производитель чипов памяти DRAM. Черный список Пентагона, о котором идет речь, называется «1260H». Власти США вносят туда компании, которые связаны с военно-промышленным комплексом КНР.

Включение в перечень не влечет за собой автоматических санкций, но накладывает серьезные ограничения. В частности, Пентагону запрещено напрямую подписывать контракты с фигурантами списка, а с 2027 года запрет распространится и на закупку их товаров или услуг через посредников.