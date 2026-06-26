Белоруссия созвала Совбез ООН из-за атаки ВСУ на автобус под Брянском

Белоруссия обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН. Поводом стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус под Брянском, где находились граждане республики. Заявление пресс-секретаря МИДа республики Руслана Варанкова опубликовано на сайте ведомства. Само заседание пройдет в ближайшее время.

Заявку подали при поддержке России. Белоруссия обратилась к председательствующей в Совбезе Колумбии. Господин Варанков отметил, что Белоруссия не является членом Совбеза. Однако обращение поддержала Россия — постоянный член Совета Безопасности.

По словам дипломата, белорусская сторона намерена изложить свою позицию на заседании. Она будет настаивать на международном расследовании. Дипломат подчеркнул, что такие преступления нельзя замалчивать, а виновные не должны уходить от ответственности.

Ранее и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщала, что Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Дипломат также отметила, что в российском МИДе рассчитывают, что члены Совбеза «дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения».

Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшему из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.