Белоруссия созвала Совбез ООН из-за атаки ВСУ на автобус под Брянском
Белоруссия обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН. Поводом стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус под Брянском, где находились граждане республики. Заявление пресс-секретаря МИДа республики Руслана Варанкова опубликовано на сайте ведомства. Само заседание пройдет в ближайшее время.
Заявку подали при поддержке России. Белоруссия обратилась к председательствующей в Совбезе Колумбии. Господин Варанков отметил, что Белоруссия не является членом Совбеза. Однако обращение поддержала Россия — постоянный член Совета Безопасности.
По словам дипломата, белорусская сторона намерена изложить свою позицию на заседании. Она будет настаивать на международном расследовании. Дипломат подчеркнул, что такие преступления нельзя замалчивать, а виновные не должны уходить от ответственности.
Ранее и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщала, что Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Дипломат также отметила, что в российском МИДе рассчитывают, что члены Совбеза «дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения».
Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшему из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.
Инцидент под Брянском — не первый случай, когда Белоруссия или Россия инициируют обсуждение инцидентов с атаками Вооруженных сил Украины в Совете Безопасности ООН. Ранее Россия неоднократно запрашивала экстренные заседания для рассмотрения ударов ВСУ, например, по общежитию в Старобельске в мае 2026 года и по Лисичанску в феврале 2024 года, в результате которых были жертвы среди гражданского населения. В ответ на атаки гражданских объектов в Белгороде и Донецке, Госдума также призывала ООН к проведению международного расследования и осуждению действий ВСУ.
В целом, ООН осуждает любые нападения на города и гражданскую инфраструктуру как на Украине, так и в Российской Федерации, и неоднократно заявляла, что такие действия нарушают международное гуманитарное право. Однако организация часто сталкивается с критикой со стороны России за то, что не комментирует удары ВСУ из-за нехватки данных или использует «расплывчатые формулировки», чтобы «не обидеть» украинские власти.