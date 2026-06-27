Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0 на ЧМ-2026

Сенегал одержал первую победу на чемпионате мира, обыграв сборную Ирака со счетом 5:0. В группе I сборная африканской страны заняла третье место с тремя очками и сохраняет шансы на выход в play-off. Франция в этом квартете заняла первое место с 9 очками, Норвегия расположилась на втором месте с шестью баллами. а Ирак без набранных очков покинул турнир.

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Счет открыл полузащитник Абиб Диарра уже на четвертой минуте. Затем голы забили вингер Исмаила Сарр (56'), полузащитник Пап Гейе (59', 71') и нападающий Ллиман Ндиайе (82'). Ирак почти весь матч играл в меньшинстве — защитник сборной Ребин Сулака получил красную карточку на 13-й минуте.

Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. Завтра заканчивается групповой этап чемпионата мира. В play-off выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело ясное, что дело томное».