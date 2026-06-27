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Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0 на ЧМ-2026

Сенегал одержал первую победу на чемпионате мира, обыграв сборную Ирака со счетом 5:0. В группе I сборная африканской страны заняла третье место с тремя очками и сохраняет шансы на выход в play-off. Франция в этом квартете заняла первое место с 9 очками, Норвегия расположилась на втором месте с шестью баллами. а Ирак без набранных очков покинул турнир.

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Фото: Kevin Sousa / Reuters

Фото: John E Sokolowski / Reuters

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Фото: Kevin Sousa / Reuters

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Счет открыл полузащитник Абиб Диарра уже на четвертой минуте. Затем голы забили вингер Исмаила Сарр (56'), полузащитник Пап Гейе (59', 71') и нападающий Ллиман Ндиайе (82'). Ирак почти весь матч играл в меньшинстве — защитник сборной Ребин Сулака получил красную карточку на 13-й минуте.

Команды играли на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. Завтра заканчивается групповой этап чемпионата мира. В play-off выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело ясное, что дело томное».

Фотогалерея

Праздник футбола

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Болельщики сборной США в Вашингтоне

Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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Болельщики сборной США в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Гол в ворота сборной Турции. Матч со сборной США

Фото: Matthew Childs / Reuters

Актриса и певица Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом и детьми перед матчем сборных США и Турции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Матч сборных Парагвая и Австралии

Фото: David Gonzales / Reuters

Футбольный фанат в костюме Человека-паука болеет за сборную Австралии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Игрок сборной Турции Каан Айхан (в центре) празднует гол — третий для своей команды — во время матча группы D против сборной США

Фото: AP / Mark J. Terrill

Матч группового этапа между командами Южной Кореи и ЮАР в Гвадалахаре

Фото: AP / Moises Castillo

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off

Фото: AP / Mike Stewart

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Фото: AP / Abbie Parr

Сборные Англии и Ганы завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:0

Фото: AP / Petr David Josek

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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