Франция обыграла Норвегию со счетом 4:1 на ЧМ-2026
Сборная Франции победила команду Норвегии со счетом 4:1 на чемпионате мира по футболу. Команды боролись за первое место в группе I. Теперь команда Франции занимает первое место в квартете с 9 очками, Норвегия — на втором с шестью, Сенегал имеет три балла, Ирак — ноль.
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Нападающий Франции Усман Дембеле оформил хет-трик уже в первом тайме (7', 20', 32'). Под конец игры нападающий Дезире Дуэ забил четвертый гол (90+4'). У Норвегии голом отметился полузащитник Тело Осгор (21'). Также Йорген Ларсен не сумел забить пенальти во втором тайме.
Норвежцы сыграют с командой Кот-д'Ивуара в первом раунде play-off. Соперник сборной Франции по 1/16 финала определится позже.
Матч проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум». Последний групповой матч между Ираком и Сенегалом завершился сегодня со счетом 5:0 в пользу африканской сборной. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Фотогалерея
Праздник футбола
Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, впервые собрал 48 национальных сборных вместо привычных 32. Франция, которую считают одним из фаворитов турнира, добиралась до финального матча на двух предыдущих первенствах, выиграв золото в 2018 году и уступив в финале 2022 года.
По итогам отборочной кампании, завершившейся к 1 апреля 2026 года, сборная России не участвовала в отборе из-за санкций FIFA. В группе I, где играют Франция, Сенегал, Норвегия и Ирак, эксперты отмечали, что Франция нацелена на третий подряд финал, а Сенегал и Норвегия могут удивить своими выступлениями.