День города, концерт «Брандуков. Эхо» и выступление рок-группы «Мураками»

Что представит рок-группа «Мураками» в рамках своего нового тура, когда пройдет концерт «Брандуков. Эхо» и куда сходить на День города в Новосибирске. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

27 июня (суббота)

В Новосибирске продолжается фестиваль кино «Итальянские истории». В этот день в кинотеатре «Победа» покажут картину «Афера по-неаполитански». Начало в 20:45.

28 июня (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

В Новосибирске отметят День города. Большая часть мероприятий состоится в центре города. С 13:00 до 16:00 пройдет программа «Новосибирск — перекресток мира». В 19:00 начнется праздничный концерт. На Михайловской набережной с 13:00 запланирован фестиваль «День молодежи — 2026». Хедлайнером вечернего концерта станет Amchi. Кроме того, для новосибирцев часть учреждений культуры сделают вход бесплатным в этот день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В ЦК 19 пройдет концерт «Брандуков. Эхо». Мероприятие посвящено творчеству виолончелиста Анатолия Брандукова. Друг Петра Чайковского и Сергея Рахманинова воспитал целое поколение музыкантов в Московской консерватории. На сцене ЦК выступят Мария Болконская (виолончель, Санкт-Петербург) и Иван Калатай (фортепиано, Новосибирск). Начало в 16:00.

29 июня (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

В ДК железнодорожников выступит архиерейский мужской хор «Аксиос». Музыканты представят программу «К традициям сердца». Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Галичин. В программе: духовные произведения, русские народные и казачьи песни, музыка советских и зарубежных композиторов. Начало в 19:00.

30 июня (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Мама Миа». Со сцены прозвучат хиты шведской группы AББA в исполнении вокального ансамбля Павла Шаромова. Начало в 19:00.

1 июля (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В НОВАТе пройдет экскурсия «Кулисы. Занавес. Спектакль». Посетители смогут познакомиться с музейной экспозицией, в которой представлены костюмы, предметы бутафории и реквизита к спектаклям прошлых лет. Они также побывают в цехах художественно-постановочной части, послушают рассказ о театральных профессиях и специальностях. Начало в 13:30.

2 июля (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В кино-кафе «Премьера» выступит рок-группа «Мураками» в рамках своего акустического тура. Особенный подарок вечера — презентация нового сборника стихов Диляры Вагаповой «Любовь — глагол». Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатре «Победа» покажут фильм «Картины дружеских связей». Эта картина стала режиссерским дебютом актрисы Сони Райзман. Фильм получил призы фестиваля «Маяк» за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

3 июля (пятница)

В клубе «Ночь» выступит джазовая певица Моник Б. Томас и квартет Алексея Черемизова. Уроженка Филадельфии получила джазовое образование в Университете Уильяма Патерсона, а позже и академическое оперное. В программе вечера — джазовые стандарты от классики до современных тем, мелодии соула и госпела, ритмы R&B, неожиданные прочтения поп-музыки и знакомых тем из мюзиклов и кино. Начало в 20:00 (сбор гостей с 19:00).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова