Отдых в ОАЭ для россиян подешевел в два раза
Средний чек при бронировании поездки в ОАЭ составляет 100,5 тыс. рублей — это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata.ru зафиксировали рост только на 15,6% год к году — до 125 тыс. руб.
Доля ОАЭ в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным Travelata.ru, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по его словам, приходятся на июль. 15% формирует июнь, 12% — август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в ОАЭ зимой или осенью.
В марте из-за напряженной военно-политической ситуации в регионе российские туроператоры решили полностью отказаться от продажи билетов в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Минэкономики России отменило ограничения 19 июня.
По мнению гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, курс рубля и бюджетная стоимость перелетов создают для россиян выгодные условия отдыха в ОАЭ. Однако, отмечает эксперт, на фоне растущего спроса цены начнут возвращаться к привычному уровню. Аналитики «Островка» прогнозируют, что к прежнему спросу у россиян поездки на Ближний Восток вернутся к концу лета — началу осени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Новая волна эмиратции».
ОАЭ являются традиционно популярным направлением у российских туристов, особенно в весенний сезон и на Новый год. В прошлом, 2025 году, число поездок россиян в ОАЭ достигло почти 2 млн, что составляет 11,4% от общего выездного туристического потока из России, и это на 15,6% больше, чем годом ранее. Однако после обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке в марте 2026 года и последующего запрета на продажу туров в ОАЭ и другие ближневосточные страны, спрос на это направление значительно снизился. Например, на даты с захватом 8 марта 2026 года на ОАЭ приходилось 20% всех покупок туров, а уже в период с 16 по 22 июня спрос на организованные туры в ОАЭ сократился на 38% к предыдущей неделе. Часть российского турпотока переориентировались на страны Азии, такие как Китай, Таиланд и Вьетнам, а также на внутренние российские курорты, Египет и Турцию.
Рекомендации Минэкономики РФ о приостановке продажи туров в ОАЭ и Иран, где начались военные действия, существенно повлияли на туристический рынок. Потери только турбизнеса оценивались в 7 млрд рублей. В то же время снижение цен на туры в ОАЭ, отчасти обусловленное укреплением рубля и сезонным спадом из-за летней жары, делает их более конкурентоспособными, в том числе по сравнению с внутренними российскими курортами, которые столкнулись со снижением потока из-за проблем с транспортной логистикой и ограничениями на продажу топлива. Ожидается, что по мере стабилизации обстановки и благодаря более доступным ценам спрос на ОАЭ продолжит восстанавливаться.