С 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить только в электронном виде

С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам только в электронном виде — в личные кабинеты на «Госуслугах», если пользователи не откажутся от такого способа доставки. Сейчас для получения онлайн-квитанций требуется согласие.

Мера входит в законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России», который был принят в первом чтении 23 июня. «Все системы уже находятся в высокой степени готовности»,— отметили в Минцифры. Для граждан переход на электронные квитанции будет бесплатным, уточнили в ведомстве.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании потратят около 20–40 млрд руб. на переход на электронные квитанции, считает директор по развитию web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит», один из разработчиков ГИС ЖКХ) Сергей Матусевич. Он пояснил, что траты будут связаны с актуализацией данных — необходимо корректно сопоставить лицевой счет, адрес и профиль пользователя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платежки уйдут в виртуальность».