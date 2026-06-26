С 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить только в электронном виде
С 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам только в электронном виде — в личные кабинеты на «Госуслугах», если пользователи не откажутся от такого способа доставки. Сейчас для получения онлайн-квитанций требуется согласие.
Мера входит в законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России», который был принят в первом чтении 23 июня. «Все системы уже находятся в высокой степени готовности»,— отметили в Минцифры. Для граждан переход на электронные квитанции будет бесплатным, уточнили в ведомстве.
Ресурсоснабжающие и управляющие компании потратят около 20–40 млрд руб. на переход на электронные квитанции, считает директор по развитию web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит», один из разработчиков ГИС ЖКХ) Сергей Матусевич. Он пояснил, что траты будут связаны с актуализацией данных — необходимо корректно сопоставить лицевой счет, адрес и профиль пользователя.
Подробнее — в материале «Ъ» «Платежки уйдут в виртуальность».
Предложение перевести квитанции за ЖКУ в электронный вид появилось не впервые. Так, ещё в марте 2023 года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев направил в Минстрой письмо с аналогичной инициативой, аргументируя это тем, что ежемесячная рассылка бумажных документов приводит к большим затратам бумаги и избыточному использованию природных ресурсов. Он также отмечал, что печатные квитанции стоит сохранить для пенсионеров из-за их низкой технологической грамотности. В январе 2023 года Минстрой также предлагал внедрить единые платёжные документы, формируемые в ГИС ЖКХ, для повышения доступности информации и снижения расходов на печать и доставку. В конце 2025 года в Татарстане уже планировали перейти на электронные квитанции за газ для пользователей мобильного приложения.
В целом переход на электронные системы активно обсуждается в разных сферах ЖКХ. Например, в 2026 году планируется ввести механизм электронного взыскания задолженности за ЖКУ, а в 2025 году уже проводился пилотный проект по онлайн-уведомлению должников о судебных приказах через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ. Минстрой также развивает приложение «Госуслуги Дом», количество скачиваний которого планируется значительно увеличить в 2024 году, а к 2027 году «Сбер» намерен запустить собственную коммуникационную платформу, которая объединит различные сервисы.