Платежки уйдут в виртуальность

С 1 сентября 2027 года все квитанции за ЖКУ будут направлять россиянам в личные кабинеты «Госуслуг», если пользователи не откажутся от такого способа доставки. Для граждан это будет бесплатно, тогда как переход на новую систему работы потребует от управляющих компаний 20–40 млрд руб. расходов, которые в основном пойдут на актуализацию баз данных, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

С 1 сентября 2027 года все квитанции за коммунальные услуги будут направлять в электронном виде в личные кабинеты россиян на «Госуслугах». Такой порядок установлен в текущей редакции законопроекта о модернизации и мерах поддержки «Почты России».

Правительственный законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России» принят Госдумой в первом чтении 23 июня. Согласно ему, предлагается ввести электронные платежки через «Госуслуги», цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами онлайн и другие меры. По итогам 2025 года долг «Почты России» по МСФО достиг 126,5 млрд руб., а чистый убыток увеличился на 36,9%, до 23,4 млрд руб.

Сейчас, чтобы получать электронные квитанции за ЖКУ, необходимо дать соответствующее согласие. С 1 сентября 2027 года счета за ЖКУ будут приходить в электронном виде, если человек завершил регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации, не отказался от такого способа получения документов и не относится к определенным правительством категориям граждан.

До этого времени управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации должны будут заключить договор с оператором ГИС ЖКХ («Оператор информационной системы», совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО») на размещение квитанций. Порядок заключения таких соглашений и условия оказания услуг, включая оплату, определит правительство.

Оператор ГИС ЖКХ будет оплачивать оператору «Госуслуг» (Минцифры) доставку платежных документов в личные кабинеты россиян на «Госуслугах», а полученные средства направят на поддержку «Почты России».

При этом если организация не сможет направить квитанцию в электронном виде, она будет обязана отправить ее через «Почту России». Порядок привлечения почтового оператора и размер платы за такую доставку определит правительство на основании расчета ФАС.

В Минцифры отмечают, что новые правила не приведут к дополнительным расходам для граждан, ускорят доставку и сделают получение услуг удобнее, «особенно для жителей удаленных территорий». «Сервис выставления и оплаты счетов за ЖКХ будет реализован на "Госуслугах", ГИС ЖКХ будет интегрирована с данным сервисом. Все системы уже находятся в высокой степени готовности. Детали регулирования будут определены в подзаконных актах после принятия законопроекта»,— сообщили в пресс-службе министерства. “Ъ” направил запрос в Минстрой.

Переход на новую схему работы потребует от ресурсоснабжающих и управляющих компаний около 20–40 млрд руб., несмотря на то что они и так обязаны размещать квитанции в ГИС ЖКХ, говорит директор по развитию web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит», одни из разработчиков ГИС ЖКХ) Сергей Матусевич: подключение к системе у большинства давно есть и строить с нуля почти ничего не придется.

Затраты же будут связаны с актуализацией данных: для доставки квитанции через «Госуслуги» необходимо корректно сопоставить лицевой счет, адрес и профиль пользователя, тогда как в существующих базах нередко встречаются ошибки, дубли и устаревшие сведения, объясняет господин Матусевич.

Кроме того, системы компаний должны будут получать постоянную поддержку и выдерживать высокую нагрузку в периоды массовой рассылки платежных документов, добавляет он.

Многие управляющие компании инвестировали в собственные цифровые сервисы для выставления и оплаты счетов, но после перевода квитанций на «Госуслуги» востребованность таких решений может снизиться, говорит председатель МОД «Мой управдом» Никита Чулочников. «Основной риск для УК и ТСЖ заключается в том, что они несут установленную законодателем ответственность за выставление платежных документов, а в данной ситуации не могут обезопасить себя от сбоев и необоснованных начислений»,— говорит он.

Екатерина Фадеева